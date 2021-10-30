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Новый у ворот: смена вратаря не спасла «Спартак» от осечки

Новый у ворот: смена вратаря не спасла «Спартак» от осечки

Субботний матч 13-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» должен был ответить на вопрос, сумел ли столичный клуб оправиться от крупнейшего поражения в истории своих выступлений в национальном первенстве.

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