Новый у ворот: смена вратаря не спасла «Спартак» от осечки

Субботний матч 13-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» должен был ответить на вопрос, сумел ли столичный клуб оправиться от крупнейшего поражения в истории своих выступлений в национальном первенстве.
Субботний матч 13-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом» должен был ответить на вопрос, сумел ли столичный клуб оправиться от крупнейшего поражения в истории своих выступлений в национальном первенстве.
Свежие комментарии