Осторожно, гололед: Дорожники мобилизованы на трассах по всей стране

Государственная администрация автомобильных дорог (ASD) сообщает, что в результате осадков в виде мокрого снега на республиканских дорогах в центре, на севере и на юге страны образовалась гололедица, сообщает Noi.
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