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Закон, порядок, государство

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В Смоленске оперуполномоченные раскрыли преступную схему оформления фиктивных договоров на оказание услуг сотовой связи

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД пресечена противоправная деятельность жителя Смоленского муниципального округа, подозреваемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

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