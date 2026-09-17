В ночь на 18 сентября в Севастополе пройдет обработка зеленых зон от клещей

Специалисты обработают парки, скверы и другие общественные территории Севастополя от клещейВ ночь на 18 сентября в Севастополе запланирована акарицидная обработка зеленых зон.
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