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Самарская область: 9 аварий с пострадавшими за сутки

Самарская область: 9 аварий с пострадавшими за сутки

В субботу, 19 октября, в Самарской области произошло несколько серьезных аварий. На трассе "Урал" Москва -Рязань-Пенза - Самара -Уфа-Челябинск столкнулись легковой автомобиль "Лада" и большой грузовик Mercedes-Benz Axor.

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