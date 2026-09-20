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Первые итоги выборов в АКЗС появились после обработки около 20% бюллетеней

Первые итоги выборов в АКЗС появились после обработки около 20% бюллетеней

Голосование на выборах депутатов АКЗС продолжалось три дня и завершилось вечером 20 сентября Первые результаты выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания появились после обработки части бюллетеней.

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