В Архангельском музыкальном колледже пройдет день открытых дверей

Будущих студентов колледжа ждут в субботу, 6 апреля, по адресу: проспект Ломоносова, 211.— В этот день с консультациями о поступлении и обучении в колледже вас будут ждать наши замечательные преподаватели, — рассказали в Архангельском музыкальном колледже.
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