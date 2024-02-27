В Архангельском музыкальном колледже пройдет день открытых дверей

Будущих студентов колледжа ждут в субботу, 6 апреля, по адресу: проспект Ломоносова, 211.— В этот день с консультациями о поступлении и обучении в колледже вас будут ждать наши замечательные преподаватели, — рассказали в Архангельском музыкальном колледже.