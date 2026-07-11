Ормузский пролив может превратиться в кладбище танкеров Американцы рекомендуют своему президенту избавиться от «советников с бандитским мышлением» На фото: над портом вблизи Ормузского пролива в Кухестаке, провинция Хормозган, Иран, поднимается дым после удара США 8 июля 2026 года.