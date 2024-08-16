В обновленном 15 августа 2024 года постановлении по визам Российской Федерации предусмотрена возможность проведения собеседования в ходе рассмотрения документов.
Захарова сообщила об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу
Комментарии
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Eduard
Короче Россия сама себя замуровывает в три раза быстрее,чем это делает Запад! Сталина не хватает на придурков!
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21 час.
Eduard
Заметьте,это по визам! Мигрнаты узбеки например по визам не ездят если хотят наши узнать знание языка.Это глупо!
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21 час.
Eduard
Заняться нечем?Этабюрократия достала всех.Если людям десятки лет давали визы и все хорошо,что за недоверие? Зато чурбанам дорога всегда открыта и визы н еда нужны,ну,а они насилуют россиянок!
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21 час.
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