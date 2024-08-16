Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    И сколько у нас " диванным стратегов". Их бы ГШ.Андрей Белоусов п...
  • Вовладар Даров
    Не боится только умалишённый человек! Там похоже умных не осталось!!!!Киевский режим до...
  • Татьяна Мартыненко
    Она родилась с золотой ложкой во рту,деньги её развратили,с её возможностями много полезного могла сделать для Родины...Ксения Собчак, от...

Захарова сообщила об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу

Захарова сообщила об изменениях в правилах подачи документов на российскую визу

В обновленном 15 августа 2024 года постановлении по визам Российской Федерации предусмотрена возможность проведения собеседования в ходе рассмотрения документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Короче Россия сама себя замуровывает в три раза быстрее,чем это делает Запад! Сталина не хватает на придурков!
Ответить
21 час.
Eduard
Заметьте,это по визам! Мигрнаты узбеки например по визам не ездят если хотят наши узнать знание языка.Это глупо!
Ответить
21 час.
Eduard
Заняться нечем?Этабюрократия достала всех.Если людям десятки лет давали визы и все хорошо,что за недоверие? Зато чурбанам дорога всегда открыта и визы н еда нужны,ну,а они насилуют россиянок!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх