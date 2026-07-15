Усталость Месси, конспекты Саутгейта и месть за «руку Бога»: чего ждать от полуфинала ЧМ по футболу Англия — Аргентина

В среду вечером в Атланте состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу. Как Аргентина будет сдерживать Джуда Беллингема и Гарри Кейна? Не скажется ли усталость на команде Лионеля Скалони? Стоит ли Томасу Тухелю использовать конспекты предшественника? Кто может выйти на первый план, если лидеры не проявят себя? И как отразится на участниках исторический контекст? Разбираем ключевые интриги битвы, от исхода которой зависит, чья мечта о кубке разобьётся вдребезги, а чья останется жить.