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Премьеру "Шоу под дождем 7" привезет в Уссурийск Санкт-Петербургский театр танца

Премьеру "Шоу под дождем 7" привезет в Уссурийск Санкт-Петербургский театр танца

4 апреля в 19.00 часов на сцене ДОРА в Уссурийске пройдет захватывающее представление, где покажут мужские размышления, выраженные словами и искусством танца.

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