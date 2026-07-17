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Наш потерянный мир

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Минобороны России заявило о росте числа дронов в зоне СВО

Минобороны России заявило о росте числа дронов в зоне СВО

Замглавы Министерства обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии ведомства заявил о двукратном росте числа беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в зону специальной военной операции.

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