Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова

Артур Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране, сказал председатель Правительства Михаил Мишустин, выражая соболезнования коллегам, родным и близким Героя России и депутата Государственной Думы в связи с его смертью.
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