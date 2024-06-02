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Парламентская газета

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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова

Артур Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране, сказал председатель Правительства Михаил Мишустин, выражая соболезнования коллегам, родным и близким Героя России и депутата Государственной Думы в связи с его смертью.

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