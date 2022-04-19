Сбер установил ставку 10% по "Накопительному счёту"

Сбер установил ставку 10% по "Накопительному счёту"

Сбер установил ставку 10% годовых по "Накопительным счетам", которые открываются с 18 апреля. Чтобы получить такую ставку, необходимо открыть новый "Накопительный счёт" и хранить на нём не менее 3000 рублей.

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