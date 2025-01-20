Трамп заявил о намерении положить конец конфликту на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп также обещает не допустить начала третьей мировой войны.Выступая перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп напугал всех близостью третьей мировой войны, но тут же успокоил тем, что намерен предотвратить её.