Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

Еда из сети магазинов «ВкусВилл», в которой обнаружили кишечную палочку, опасна для здоровья. Об этом россиян предупредила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Газетой.
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