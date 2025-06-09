Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

Еда из сети магазинов «ВкусВилл», в которой обнаружили кишечную палочку, опасна для здоровья. Об этом россиян предупредила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Газетой.