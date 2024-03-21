400 кг барконьерских осетров изъяли в Московской области

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Леонид Ла Рошель

Похоже где-то на рынке засветились, а дома обнаружили "нарезку" на 400 кг. В подмосковной речке столько осетра не выловишь, скорее всего полулегальное рыборазводческое хозяйство продавало свою продукцию.