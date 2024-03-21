400 кг барконьерских осетров изъяли в Московской области

Сотрудниками Московско-Окского территориального управления Рыбоохраны, действующими под эгидой Федерального агентства по рыболовству, была осуществлена находка и конфискация 173 частей рыб из семейства осетровых.
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