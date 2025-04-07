´Безопасность детей - в наших руках´ (о проведении общего родительского собрания).

Детский травматизм и совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних - очень серьезные социальные проблемы настоящего времени, которые не только угрожают здоровью детей, но и влекут проблемы и для детей, и для родителей.
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