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Свежие комментарии

´Безопасность детей - в наших руках´ (о проведении общего родительского собрания).

´Безопасность детей - в наших руках´ (о проведении общего родительского собрания).

Детский травматизм и совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних - очень серьезные социальные проблемы настоящего времени, которые не только угрожают здоровью детей, но и влекут проблемы и для детей, и для родителей.

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