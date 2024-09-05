Эксперт по недвижимости Полякова назвала экстраординарной ситуацию на рынке арендного жилья в этом году

В августе риелторы зафиксировали большой ажиотаж на аренду жилья и значительное повышение цен. Ситуацию на рынке в этом году можно назвать экстраординарной, рассказала замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова в беседе с Life.