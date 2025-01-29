В России собираются повысить зарплаты в закрытых городах

Работники предприятий и организаций в закрытых административно-территориальных образованиях обеспечивают обороноспособность и безопасность страны, у них особые условия труда, поэтому их зарплаты должны быть выше.
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