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Максим Салаш покинет «Нижний Новгород»

Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш (27 лет, 207 см) не смог договориться с «Нижним Новгородом» о продлении контракта и покинет команду, сообщает Telegram-канал «Перехват».

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