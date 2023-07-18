Максим Салаш покинет «Нижний Новгород»

Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш (27 лет, 207 см) не смог договориться с «Нижним Новгородом» о продлении контракта и покинет команду, сообщает Telegram-канал «Перехват».
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