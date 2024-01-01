Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Семен Борисов
    Ну они же "искренне" извинились,пусть живут с миром!Мы же не изверги какие!Всё простим и приголубим!🤣Танцующие национа...
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США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.

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