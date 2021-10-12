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Сотрудники торговли и общепита в Кировской области теперь обязаны прививаться от "ковида"

Сотрудники торговли и общепита в Кировской области теперь обязаны прививаться от "ковида"

Вчера, 11 октября, главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова подписала соответствующее постановлениеСтоит отметить, согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, нововведения также коснутся и других отраслей: салонов красоты (СПА-салонов, массажных салонов, соляриев), прачечных, отделений почтовой связи, организаций, связанных с энергетикой и ЖКХ, образовательных учреждений, сервисов, оказывающих услуги по присмотру за детьми, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных и тренажёрных залов.

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