Сотрудники торговли и общепита в Кировской области теперь обязаны прививаться от "ковида"

Вчера, 11 октября, главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова подписала соответствующее постановлениеСтоит отметить, согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, нововведения также коснутся и других отраслей: салонов красоты (СПА-салонов, массажных салонов, соляриев), прачечных, отделений почтовой связи, организаций, связанных с энергетикой и ЖКХ, образовательных учреждений, сервисов, оказывающих услуги по присмотру за детьми, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных и тренажёрных залов.