Тренер сборной Англии: «У нас есть все необходимое для победы на чемпионате мира»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли после победы над Ирландией (5:0) в заключительном туре Лиги наций ответил на вопрос о шансах англичан на победу в чемпионате мира 2026 года.
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