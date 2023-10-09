Суд оставил на свободе виновника гибели рыбака на озере Чаны

Суд завершил рассмотрение дела о смертельной рыбалке, после которой трое детей остались без отца. Трагедия произошла в декабре 2022 года под Новосибирском, на озере Чаны, куда приехал рыбачить 37-летний житель Омской области.
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