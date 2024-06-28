ЦГ: Белоусов отдал приказ по дронам США у Крыма после звонка из Пентагона

В Минобороны России заявили о возросшей интенсивности американских дронов в акватории Черного моря. Один из таких БПЛА российской авиации удалось побороть, после чего министру оборону РФ Андрею Белоусову позвонил шеф Пентагона Ллоид Остин.
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