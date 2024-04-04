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Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

  На Угледарском направлении ВСУ пятятся, теряя людей и танки — дальше степь Российская армия добились серьезных тактических успехов на Марьинском и Угледарском направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

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