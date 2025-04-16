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"Я же абьюзер, деспот и монстр". Алексей Чумаков высмеял хейтеров на фоне критики и заявил, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной без секса

"Я же абьюзер, деспот и монстр". Алексей Чумаков высмеял хейтеров на фоне критики и заявил, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной без секса

Алексей Чумаков, который в последнее время столкнулся с волной критики из-за своего откровенного высказывания о жене Юлии Ковальчук, высмеял хейтеров и заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы без секса.

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