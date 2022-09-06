ВМТП увеличивает мощность и станет резидентом ТОР

FESCO и КРДВ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ИА DEITA.RU.Договор о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт» подписан между компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока.