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ВМТП увеличивает мощность и станет резидентом ТОР

ВМТП увеличивает мощность и станет резидентом ТОР

FESCO и КРДВ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ИА DEITA.RU.Договор о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт» подписан между компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока.

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