Аналитики назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Остоженка и Пречистенка стали первыми по ценам на жилье в новостройках Максимальная средняя стоимость «квадрата» в элитных новостройках столицы зафиксирована на Остоженке и Пречистенке В октябре 2024 года район Остоженки и Пречистенки возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв.