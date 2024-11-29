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Аналитики назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Аналитики назвали районы Москвы с самыми дорогими новостройками

Остоженка и Пречистенка стали первыми по ценам на жилье в новостройках Максимальная средняя стоимость «квадрата» в элитных новостройках столицы зафиксирована на Остоженке и Пречистенке В октябре 2024 года район Остоженки и Пречистенки возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв.

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