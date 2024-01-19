Байден объяснил нападение ХАМАС на Израиль нормализацией отношений с Эр-Риядом

REUTERS/Kevin Lamarque Одной из причин нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремление США наладить отношения Саудовской Аравии и еврейского государства, заявил американский президент Джо Байден.
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