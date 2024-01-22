Донецк имеет право это сказать

Наверняка можно определить то подразделение ВСУ что осуществляло обстрел рынка, следовательно оно должно быть уничтожено, тогда другим будет не повадно обстреливать мирное население.

почему то место которое стреляло по Донецку не сделать ровной площадкой. почему зеленский до этих пор живет. и уничтожает Русский и украинский народ. почему существует банковская. почему

Владимир Карпов

В наших СМИ прозвучало, что Донецк обстреливали больше 30 минут, а это довольно долго ... Тогда непонятно - почему наши в течении нескольких минут с беспилотников не определили место расположения ВСУ и не расхерачили их ??? У нас ведь умеют это быстро делать, но почему-то в данном случае спали, что-ли ???