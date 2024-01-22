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Закон и Порядок

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Донецк имеет право это сказать

Донецк имеет право это сказать

Политнавигатор Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Наверняка можно определить то подразделение ВСУ что осуществляло обстрел рынка, следовательно оно должно быть уничтожено, тогда другим будет не повадно обстреливать мирное население.
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17 час.
САША ЛЕПАЕВ
почему то место которое стреляло по Донецку не сделать ровной площадкой. почему зеленский до этих пор живет. и уничтожает Русский и украинский народ. почему существует банковская. почему
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17 час.
Владимир Карпов
В наших СМИ прозвучало, что Донецк обстреливали больше 30 минут, а это довольно долго ... Тогда непонятно - почему наши в течении нескольких минут с беспилотников не определили место расположения ВСУ и не расхерачили их ??? У нас ведь умеют это быстро делать, но почему-то в данном случае спали, что-ли ???
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11 час.

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