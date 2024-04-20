В подмосковной Балашихе у одного из магазинов застрелили мужчину. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил источник «Известий».
В подмосковной Балашихе мужчину застрелили у магазина
Комментарии
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Eduard
Вот и получаем это!
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13 час.
Eduard
Вот на что убийцы расчитывают?А,они всегда думают,что их нп поймают,а их постоянно ловят.Безмозглые или жизнт в камере их прельщает?
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13 час.
НС
Наталья Середа
90-е расцвели буйным цветом.Колокольцев молчит как рыба.
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8 час.
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