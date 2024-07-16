Андрей Воробьев: прием заявок на гранты семейным фермам начался в Подмосковье

Семейные фермы могут получить гранты на развитие своего хозяйства в Подмосковье. Прием заявок на получение поддержки продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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