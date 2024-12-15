Шоколадный рулет Приготовление шоколадного рулета не требует сложных кулинарных навыков. Смешайте ингредиенты, выпекайте, добавьте любимую начинку и сверните — и ваш вкусный десерт готов! Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот приготовить что-то вкусненькое.