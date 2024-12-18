NYT: администрация Байдена вряд ли успеет потратить деньги, выделенные Киеву

TASS/ZUMA/Staff Sgt. Joel Salgado Уходящая администрация нынешнего президента США Джо Байдена едва ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, одобренные конгрессом на поставки военной помощи Киеву, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.
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