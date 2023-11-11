Жительница Алтайского края ищет дочь, которая накопила 700 тысяч долгов и пропала

В 2015 году что-то пошло не так. Дочь стала реже выходить на связь, а после пропала. Женщина пыталась связаться с дочерью и даже ходила на передачу "Жди меня", но безуспешно Жительница Алтайского края Лариса Киселева ищет в Новосибирске свою 40-летнюю дочь Ольгу — в начале нулевых она вышла замуж и уехала в соседний город.