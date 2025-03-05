«Новый стандарт для жанра и даже больше»: кооперативное приключение Split Fiction от создателей It Takes Two привело критиков в восторг

За два дня до официального релиза первые оценки от западной прессы получила Split Fiction — кооперативное приключение от издательства Electronic Arts и разработчиков It Takes Two из шведской Hazelight Studios.
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