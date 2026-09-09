Запад готовится к сдаче Украины, но это не всё. Выводы по теме напрягли: «Мы их предали, они нам отомстят».
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Англичанка, испокон века гадила, гадит и БУДЕТ гадить! Поэтому уже ПОРА сделать из туманного альбиона_____ ПУСТЫННЫЙ альбион!