Гранитный каньон

Проезжая по дороге Даховская - Хамышки в Адыгее вы можете и не догадываться, какая красота скрывается внизу! Могучая река Белая в этом месте замыкается в узкий каньон, который местами не превышает шириной пары метров и состоит из гранита благородного бордового цвета.