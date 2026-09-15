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Симоньян призналась, почему не отключала Кеосаяна от аппаратов девять месяцев

Симоньян призналась, почему не отключала Кеосаяна от аппаратов девять месяцев

Маргарита Симоньян поделилась жуткими подробностями того, как она чувствовала себя, когда ее любимый муж Тигран Кеосаян был в коме.

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