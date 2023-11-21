Менеджер Усика объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с украинцем

Менеджер Усика объясняет, почему у Фьюри могут быть трудности в поединке с украинцем Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) — Эгис Климас объяснил, почему его подопечный сможет представлять угрозу обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO).