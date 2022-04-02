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Решение принято. Русские компании уходят с иностранных бирж

Решение принято. Русские компании уходят с иностранных бирж

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому российские компании больше не смогут размещать свои акции на иностранных биржах, а те ценные бумаги, которые обращаются за рубежом сейчас, предписано вернуть в Россию.

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