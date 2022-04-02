Решение принято. Русские компании уходят с иностранных бирж

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому российские компании больше не смогут размещать свои акции на иностранных биржах, а те ценные бумаги, которые обращаются за рубежом сейчас, предписано вернуть в Россию.
Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому российские компании больше не смогут размещать свои акции на иностранных биржах, а те ценные бумаги, которые обращаются за рубежом сейчас, предписано вернуть в Россию.
Свежие комментарии