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Царьград

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На Украину рекой потекло оружие. Подтвердили США и Польша. России объяснили: "Это путь к окончанию войны"

На Украину рекой потекло оружие. Подтвердили США и Польша. России объяснили: "Это путь к окончанию войны"

Соединённые Штаты уже возобновили поставки оружия на Украину, а информацию об этом подтвердила Польша, через которую Киев получает военные "посылки".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну теперь конечно [и всенеприменнейше] Путин согласиться и на 30 суток и даже на 180 в одностороннем порядке взять на себя обязательства не открывать огня по Украине не смотря на все провакации со стороны оной, и обстрелы территории России! Иначе просто и быть не может!
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