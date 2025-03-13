На Украину рекой потекло оружие. Подтвердили США и Польша. России объяснили: "Это путь к окончанию войны"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну теперь конечно [и всенеприменнейше] Путин согласиться и на 30 суток и даже на 180 в одностороннем порядке взять на себя обязательства не открывать огня по Украине не смотря на все провакации со стороны оной, и обстрелы территории России! Иначе просто и быть не может!