У Китая закончились варианты: российская нефть дорожает на фоне дефицита предложения

Цена на нефть из России резко выросла, поскольку у Китая закончились варианты. Об этом на днях сообщило американское агентство Bloomberg, изучая дефицит предложения реальной (физической), а не бумажной нефти на мировом рынке.
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