Россиянка Мирра Андреева выиграла второй подряд титул WTA-1000

Призовой фонд турнира составил 19,4 миллиона долларов Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над первой ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финале турнира WTA 1000, который проходил в Индиан-Уэллсе.
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