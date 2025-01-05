WP: боевики ВСУ поддерживают призывы Трампа о прекращении огня

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще поддерживают призывы избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня и его предложения о начале мирных переговоров, сообщила газета The Washington Post.
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