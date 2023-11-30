Вынесен приговор участникам террористического сообщества, действовавшего на территории Калмыкии

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия и ГУПЭ МВД России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Курбана Меджидова, Магомедали Рамазанова, Дмитрия Федченко, Гимбата Гимбатова, Айнутдина Алибориева, Гасана Гасуева, Магомеда Багандова и Муслима Меджидова.