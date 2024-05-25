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Правила полива огорода: когда это лучше делать и как часто

Правила полива огорода: когда это лучше делать и как часто

Правила полива огорода: когда это лучше делать и как часто Алёна ЮрьеваКаждый огородник, сталкиваясь с необходимостью полива огорода, задается вопросом: когда это делать наиболее эффективно? Споры о том, утренний ли или вечерний полив предпочтительнее, разгораются довольно часто.

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