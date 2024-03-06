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People: принц Уильям сфокусировался на работе после операции Кейт Миддлтон

People: принц Уильям сфокусировался на работе после операции Кейт Миддлтон

Представитель принца Уильяма сообщил детали его состояния после операции Кейт Миддлтон. Согласно информации от «People», принц Уэльский принял решение взять отпуск, чтобы продолжать заботиться о своих близких: жене и детях, а публичные выступления теперь в приоритете.

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